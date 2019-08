Hay enorme aliciente, sobre todo en sectores relacionados con las exportaciones a Estados Unidos . Expuso que si bien no hay desarrollo, hay asuntos estructurales económicos; es decir, que no cambian, y esas mismas hacen al país atractivo para la inversión , agregó.

Demanda de crédito se frena

Torres Cantú refirió que esperan obtener 20 por ciento de los 500 mil millones de pesos en créditos que ofreció la banca al presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de impulsar el desarrollo económico, pero, dijo, la demanda por el financiamiento prevalece baja.

“Pensamos tener un 20 por ciento, pero el crédito no es un tema de oferta, es de demanda Los bancos tenemos equis liquidez para prestar o no, si hay aprietos en liquidez quiere decir que se debe restringir la oferta; no es el caso, la banca está muy líquida. El tema es que haya demanda, y eso viene cuando las empresas empiezan a invertir en proyectos.