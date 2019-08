Agencias

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. a12

Los casos de jugadores retirados que sufren problemas de Alzheimer, Parkinson o encelopatía traumática crónica (CTE, por sus siglas en inglés) siguen presentándose en la NFL, incluso cuando la liga ha aumentado los protocolos de protección y seguridad en sus deportistas.

El pasado fin de semana, Le’Ron McClain lanzó desesperadamente un grito de ayuda en redes sociales: Ayúdenme antes de que sea tarde , señaló el fullback, de 34 años, quien alertó por el diagnóstico mental que se sumaría a los 20 mil casos con los que actualmente lidia la NFL a consecuencia de la rudeza con la que se practica el deporte.

McClain jugó siete temporadas al más alto nivel, y como corredor de poder, así como cualquier otra posición en el futbol americano, los golpes en la cabeza están a la orden del día. Esto ha generado conflictos a esta liga, ya que en la presente década se descubrió que los impactos que reciben los atletas tienen repercusión grave en el cerebro, en mayor medida en el largo plazo.