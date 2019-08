Marlene Santos Alejo

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. a11

Arturo Brizio, titular de la Comisión de Arbitraje, tiene problemas de alcoholismo y no le interesan los inconvenientes que han surgido con la implementación del videoarbitraje (VAR), aseguró Francisco Chacón, comentarista y ex dirigente de la Asociación Mexicana de Árbitros (AMA), quien agregó: Puso como director de esta herramienta a su compadre Arturo Ángeles, dijeron que este señor iba a trabajar tres meses y ya va para tres años .

Chacón, ex silbante con gafete internacional, precisó: Los viernes a las cinco o seis de la tarde (Brizio) ya trae medio estoque (vino) adentro, se la pasa tomando el fin de semana, va a bodas, quince años y fiestas, ¡no ve los partidos!, y llega el lunes a enterarse de todo lo que pasó. Ya cayó en lo mismo que han hecho todos sus antecesores: recibir órdenes (de los federativos) y quedarse en su zona de confort .

Aseguró que el desastre actual con el arbitraje de la Liga Mx obedece a la falta de interés de Brizio. No puede ser que los instructores sean Jorge Gasso y Julio Escobar, quien no pitó ni 20 partidos en primera división. Todos sabemos que Gasso era muy malito, y como instructor es peor, han demostrado total incapacidad y Brizio no hace nada por cambiar las cosas. El VAR está peor que nunca .

Chacón señaló que “nadie sabe bien a bien cuáles son los protocolos de la liga, porque a nivel mundial no son los mismos que se realizan en la Liga Mx. ¿Sabe usted qué indica Ángeles?: ‘el juguetito del VAR les salió muy caro a los dueños, ¡pues hay que usarlo!’ Eso dice, cosa que va en contra de la máxima del VAR, que a nivel internacional es: a mínima intervención, máximo beneficio”.