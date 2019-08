“No quiero un jugador de una semana, de un partido, quiero un futbolista que se mate como sus compañeros en el entrenamiento, que levante la mano cuando lo necesiten, si no hace eso, podrá ser Maradona, Pelé o Messi pero, si no cambia de actitud, no jugará.

Por otro lado, el timonel azulcrema aseguró que pese al reducido número de jugadores de experiencia con los que cuenta para conformar su once titular, no alineará al delantero francés Jérémy Ménez mientras siga mostrando una mala actitud durante las prácticas.

Si se organizara un poquito mejor, por ejemplo, no meternos doble partido con Tigres, todo hubiera cambiado. Nos han hecho viajar de más y hemos tenido un exceso de jornadas dobles, todo esto se acumula, y para colmo, nos darán descanso hasta la última fecha, ya cuando no nos sirve de nada , aseveró este lunes en conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Coapa.

▲ Al referirse a Jérémy Ménez (derecha), el técnico Miguel Herrera advirtió que mientras el francés no cambie de actitud, no será alineado, a pesar de las ausencias que tiene en el plantel. Foto Jam Media

No estoy peleado con él, nos saludamos bien, pero al momento de los entrenamientos no tiene la intensidad que los compañeros le exigen. Prefiero meter a un joven con cinco por ciento de su calidad, pero que tiene 200 mil por ciento de su actitud. No pasa por un pleito, tenemos muy buena relación, pero si no tiene la actitud que necesito, por más que tenga la calidad, no lo voy a usar , sostuvo.

Niega molestia con Diego

En otro tema, Herrera descartó estar molesto luego de que el defensa Diego Reyes decidió fichar con Tigres en lugar de regresar a las Águilas, equipo con el que debutó en la primera división de la Liga Mx.

“Tomó su decisión. América hizo una propuesta por él, sí lo buscamos, Santiago (Baños) mandó su oferta, no se trata de ver quién da más, el chavo decidió, no tenemos por qué estar enojados.

El corazón es para la familia, aquí a veces se deben tomar decisiones y dejar el corazón de lado, siempre trataré de buscar jugadores buenos, no lo pudimos tener y buscaremos otro. Le deseamos toda la suerte, tampoco nos molesta, no hay nada contra Diego , expresó.

Respecto de la llegada del paraguayo Richard Sánchez, indicó que es un elemento de calidad que podrá suplir al colombiano Mateus Uribe.

Es un volante con buen recorrido, buen manejo de balón, disparo de media distancia, profesional, me parece que ayudará a cubrir la zona de Mateus, son similares, Mateus tiene mejor juego aéreo, pero Richard, con cambios de frente, contribuirá a la competencia interna y a completar a nuestro equipo.

Por otro lado, ayer trascendió que el delantero uruguayo Federico Viñas, actualmente del Atlético Juventud, de la liga charrúa, podría convertirse en nuevo integrante del América, luego de que el presidente de dicho club, Yamandú Costa, confirmó que las negociaciones van muy avanzadas.

En la fecha doble que se disputará esta semana, las Águilas se enfrentarán este martes al Pachuca en el estadio Azteca, en partido correspondiente a la fecha siete del torneo Apertura 2019.