Reyes Martínez Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 27 de agosto de 2019, p. 6

Las decisiones que cuatro mujeres de la mitología griega toman sobre su sexualidad y su acontecer articulan la puesta en escena Fuegos, escrita y dirigida por Gilberto Guerrero, que lunes y viernes se presenta en el Centro Cultural El Hormiguero.

Esas escenas unipersonales conforman el montaje dividido en las actuaciones sucesivas de Ana María Aparicio (Ariadna) y Darinka Olmedo (Fedra) los lunes, así como de Marcela Feregrino (Medea) junto con María Balam (Andrómaca) los viernes. ¿Qué sienten esas mujeres enclavadas en el mito? Están al lado de los héroes, divinizados por sus labores titánicas, pero ¿qué hay de las furias, miedos, rencores y lujuria? Aquí se apropian de su existencia y la cuentan sin recatos.

Sensualidad y razón

Mediante una narración escénica que conjunta sensualidad y razón, lenguaje hablado y físico van deshebrando cómo las protagonistas llegan a sus realidades, las anécdotas que las hicieron pasar a la posteridad; una interpretación de las decisiones que originaron su actuar, cercadas por las figuras de los héroes que contrastaban y sobre quienes también desembrollan su permanencia en la posteridad.

Ariadna inicia el montaje en el suelo de un escenario delimitado por telas que van hacia el público. ‘‘El mar me arrulló, el mar me ha despertado”, dice para lamentarse: ‘‘Tú ya no estabas”. Allí inicia el relato de los hechos que la condujeron a la isla donde fue abandonada.

El heroísmo de Teseo se oscurece, aunque la protagonista recuerda que lo siguió, el punto nodal es su mirada de la trágica historia de amor y deseo; marcada por la realidad en la Creta del mito donde hombres, dioses y criaturas coexisten. Ariadna despoja la épica a la anécdota para plantarla en tierra, entre los sentimientos reales que unen o separan, que se trasforman. La relación con Pasifae, su madre, Asterio el minotauro, su medio hermano, Teseo.