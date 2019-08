En la audiencia, que se prolongó una hora y media, el juez señaló que con videograbaciones y fotografías ofrecidas por testigos y de la PGJ se identificó al agresor, quien podría pasar de dos a tres años y seis meses en prisión, de resultar culpable.

Además se acreditó el lugar, tiempo y ejecución de la agresión en la protesta por la violencia de género que se realizó el 16 de agosto en la glorieta Insurgentes, provocándole lesiones que tardan en sanar más de 60 días, dijo.

La defensa del imputado promovió un recurso de apelación de la medida cautelar y el tiempo para la investigación complementaria –que concluye el 26 de noviembre– porque es excesiva y desproporcional , cuando hay pláticas para dar una solución anticipada a este procedimiento.

Jonathan Walter Solís explicó que se buscará una suspensión provisional porque es equivalente a una sentencia absolutoria, pero habrá que ver a qué unidad de gestión asignan la carpeta judicial y contar con el monto de daños generados a la víctima, que pudiera cubrirse con un plan de pagos.

Por lo mediático del asunto, el juez estableció una medida cautelar excesiva; por eso acudimos ante un tribunal de alzada para que revise esa situación , precisó.