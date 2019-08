Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Lunes 26 de agosto de 2019, p. 36

Con la cancelación de la reforma educativa de 2013, en mayo pasado, el primer ciclo escolar de formación básica del actual gobierno federal se iniciará hoy inmerso en un proceso de transformación.

La llamada Nueva Escuela Mexicana (NEM), considerada el proyecto educativo de la Cuarta Transformación, genera dudas e inquietudes entre los maestros, pues su proceso de elaboración llevará tiempo , reconoce la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).

Es una propuesta que aún no tiene forma, no sabemos cómo se buscará aplicar en las aulas , afirmaron profesores, ya que –señalaron– hasta ahora sólo se presenta como una iniciativa en construcción, mientras las leyes secundarias, que actualizarán el marco regulatorio del sector, todavía no se han aprobado en el Congreso de la Unión.

Directores y profesores frente a grupo resaltaron que volvemos sin la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, pues se logró recuperar la certidumbre laboral, pero también hay muchas expectativas generadas por cambios que aún no se concretan. Uno de ellos, no permitir que haya regresiones a ese pasado punitivo .

En cuanto a la NEM, la SEP afirma que avanzar en una formación distinta, más integral y humanista, llevará tiempo , pues se requiere del apoyo de los maestros.

Como parte de este proceso, en este año lectivo, al que acuden 25.6 millones de alumnos, se pondrán en marcha nuevos programas, entre ellos La Escuela es Nuestra, con el que se entregarán hasta 500 mil pesos de forma directa a padres de familia para el mantenimiento de 12 mil planteles, y se crearán los comités escolares de administración participativa.

Se fortalecerán los programas de becas a alumnos de prescolar, primaria y secundaria, quienes recibirán mil 600 pesos bimestrales, y se buscará recuperar los contenidos de historia, civismo y ética, así como la convivencia familiar.

Pero el ciclo escolar 2019-20 también empieza en medio de una transición curricular que se prevé concluya en 2022-23, cuando se implemente en los grados de prescolar, primaria y secundaria el nuevo plan de estudios, que deberá incluir las diferencias regionales y culturales, por lo que será una construcción colectiva , asegura la SEP.

Debido a ello, por segundo año seguido tendrán que aplicarse en las escuelas dos planes de estudio distintos (2011 y 2017), mientras la decisión de continuar o no con los clubes de autonomía curricular –creados con la reforma educativa peñista– dependerá de cada plantel, a excepción de las secundarias, donde se restablecerán los talleres de tecnologías.