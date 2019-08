E

l 2 de junio pasado los electores de Baja California acudieron a las urnas para definir el cargo de gobernador del estado para el periodo del 1º de noviembre de 2019 al 31 de octubre de 2021. Ese plazo fue previsto por la Constitución local desde 2014 con la intención de homologar las elecciones estatales con las federales. Lo mismo había ocurrido en otras entidades, donde se tuvieron gubernaturas de dos años, como en Puebla y Veracruz, entre 2016 y 2018.

Sin embargo, el Congreso saliente de Baja California, en una acción carente de la mínima legalidad, decidió el 8 de julio –esto es, con posterioridad a las elecciones– alargar el periodo de mandato del candidato ganador, prolongando la gubernatura hasta 2024.

La magnitud de ese atropello fue tal que distintos partidos políticos nacionales anunciaron su determinación de interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso bajacaliforniano. Pero como no se ha publicado aún en el periódico oficial de la entidad la reforma con la ampliación del mandato, las acciones no se han podido presentar.

El tema, no obstante, sigue dando de sí. La nueva legislatura del Congreso de Baja California aprobó este 22 de agosto una iniciativa para someter a consulta ciudadana la referida ampliación del mandato. Una vez más, la decisión adolece de cualquier sustento legal. Para empezar, la figura de la consulta ciudadana no existe en la Constitución local. Se quiere convocar a algo no previsto en las leyes.