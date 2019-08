A partir de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó la difusión de promocionales en los que aparece reivindicando sus políticas, en ocasión del primer Informe de gobierno. Bajo las premisas de ser un hombre de palabra y de que los compromisos se cumplen , el mandatario alude a la consecución de promesas de campaña: no ha aumentado los impuestos, no ha aumentado los precios de las gasolinas, del diésel, del gas, de la luz; no ha aumentado la deuda pública. Lo que ha aumentado es el salario mínimo, 16 por ciento, como no había sucedido en 36 años .

Grabados en Palacio Nacional, López Obrador dedica uno de los mensajes a la austeridad y reivindica, vía Twitter, que está orgulloso de poder llevar a cabo la premisa de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre .

En el mensaje manifiesta: “Ya no hay sueldos de 700 mil pesos mensuales para funcionarios; ya no hay pensiones millonarias para ex presidentes; ya no me cuidan 8 mil elementos del Estado Mayor Presidencial; ya no hay avión presidencial; ya no hay atención médica privada que se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario”.