De la elección presidencial de 2018 a la fecha, cuatro de cada cinco militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidieron no refrendar su permanencia en ese instituto político. Ayer, horas antes de cerrar su proceso de reafiliación, la dirigencia nacional extraordinaria anunció que su nuevo padrón es de un millón 316 mil 847 afiliados.

Durante la conferencia, varios perredistas acusaron al gobierno federal de buscar aniquilar al PRD y arrebatarles militancia.

Carlos Estrada, de la dirección estatal extraordinaria del PRD en la Ciudad de México, aseveró que se buscará mantener las conquistas de derechos impulsados por este partido. El reconocimiento a la población de la diversidad sexual fue el tema que enarbolaron como una de sus conquistas.

Los que hoy gobiernan el país, que no es la izquierda, sino un híbrido de autoritarismo y mesianismo, le apostaban a que no pudiéramos cumplir con esta meta y se van a quedar con las ganas, porque vamos a dar la batalla, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados , señaló Estrada.

Insistió en que su incorporación al proyecto Futuro 21 –que integra a opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador– no representa que el PRD cambie de nombre en automático, eso se valorará con base en encuestas de opinión con el fin de analizar si es viable.