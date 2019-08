▲ El ex silbante Marco Rodríguez acusó a José Luis Trejo (en la imagen) de intentar usarlo de parapeto en el club español Salamanca. Foto Jam Media

“¿Ven aquella loma? –de la colonia Independencia y del Cerro de la Campana–. Un taxista dijo que de ahí bajó Celso Piña. Que es el tipo que hace bailar a toda la raza… Nada de norteño, nada de banda o tríos, en Monterrey pura cumbia con acordeón, ¿es cierto eso?...” Los tipos sonrieron y sin decir nada se esfumaron.

Chiquimarco volvió a ponerse hoy bajo reflectores. Es un personaje polifacético. Ha sido maestro de educación física, pastor cristiano, árbitro mundialista en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014. No desdeñó ser analista de televisión, pero, siempre inquieto, empezó a viajar a diversos países para ver futbol y tomar cursos como director técnico, y concluyó sus estudios en España.

¿En qué momento se le ocurrió a José Luis Trejo que en el equipo Salamanca (segunda división de España) podrían utilizar como figurín a Rodríguez? El ex silbante no aceptó la treta y exhibió a todos: Te invitan a trabajar y te empiezan a bloquear cuando no te alineas. Así no ... En todos lados se cuecen habas.

El arbitraje de la Liga Mx quedó entrampado en el VAR. Está viviendo su torneo más crítico y Arturo Brizio no ha dicho esta boca es mía. Jornada a jornada los de negro cometen feos errores y peor aún, con sus decisiones titubeantes le dan argumentos a equipos como el Veracruz. Fidel Kuri hace rato perdió la respetabilidad con tantos desvaríos, pero Enrique Ojitos Meza es un tipo serio y lleva dos semanas haciendo reclamos.

Querétaro resbaló en casa y perdió lo invicto; Tigres y América, en el regreso de Memo Ochoa, jugaron sin garra ni trapío, eso sí, ya tienen más refuerzos: Diego Reyes y Richard Sánchez. Los Pumas se tambalean. Ricardo La Volpe salvó el pellejo: los Diablos Rojos jugaron feo, pero ya ganaron. Tigres y Cruz Azul disputarán la final de la Leagues Cup. Ya anotó Vincent Janssen, pero Monterrey no gusta. Y viene fecha doble.

