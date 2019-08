La creación de empleos, por lo demás, no puede seguir siendo inercial (y claramente insuficiente) como hasta ahora. El reto es mayúsculo y se requiere una política proporcional. La inversión y el crecimiento son indispensables pero no bastan. Es preciso cambiar el enfoque para acotar a las grandes empresas – que oligopolizan y coptan los mercados del país y sólo generan el 11% del empleo no agropecuario – e impulsar producción y mercados para pequeñas y medianas empresas, unidades y productores nacionales; reconsiderar en un acuerdo nacional el exceso de automatización en los procesos productivos, en la agroindustria, en el comercio, en los servicios, en las obras de infraestructura y la construcción,... a fin de lograr una eficiencia interna basada en el máximo empleo posible. Quisiéramos ver a los empresarios mexicanos prometer menos y producir más, salir de su zona de confort, enfrentar a la IED, no vender ni una empresa, arriesgar inversiones, sustituir importaciones, y exportar bienes propios de alto valor agregado. Si los tratados y convenios (mal) firmados con otras naciones (que incluyen la permisividad absoluta a la inversión extranjera) impiden u obstaculizan este reordenamiento interno para la producción, el empleo y la inclusión social, habría que renegociarlos, acotarlos ó incluso, dado el caso, renunciar a ellos. El interés corporativo global no puede sobreponerse al interés nacional; una convivencia justa y virtuosa es lo procedente.

UNIDAD TÉCNICA DE ECONOMÍA SA de CV • ciudad de México • Teléfono / Fax: 5135 6765 • [email protected]

vectoreconomico.com.mx