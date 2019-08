P

ocas creaciones políticas del México surrealista reciente pueden acumular tantas contradicciones y aberraciones como la pretensión esencialmente chuchista (por Los Chuchos, el grupo que ha dominado al PRD hasta llevarlo a su virtual desaparición) de tejer un nuevo disfraz partidista al que denominan ya Futuro 21.

Lo que más hay en la baraja de notables exhibida en la reunión realizada este fin de semana en un hotel de la Ciudad de México es pasado y no futuro, una recolección de densos expedientes de oportunismo, traiciones ideológicas y aprovechamientos prácticos, aderezados tales ingredientes básicos, provenientes sobre todo de las despensas de Los Chuchos (Ortega, Zambrano y Carlos Navarrete) y Los Galileos (Fernando Belaunzarán y Guadalupe Acosta Naranjo), con añadidos de despechos ya con poco futuro electoral (José Narro, ex rector de la UNAM y ex secretario de Salud con Enrique Peña Nieto: 46 años de militancia en el PRI; Beatriz Pagés, periodista de militancia tricolor), avidez grotesca de foros (Gabriel Quadri, quien fue candidato presidencial gordillista) y desmemorias en busca de reinserción (Rubén Aguilar, quien fue vocero y cuasi traductor de Vicente Fox Quesada; Cecilia Soto, ex candidata presidencial por el Partido del Trabajo en 1994 y actual diputada federal por el PRD).