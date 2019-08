E

l PRD de Los Chuchos, Ortega y Zambrano, tiene asignado por el INE un presupuesto de 454 millones de pesos para 2020. Además, recibirá fondos de los institutos electorales locales. Sin embargo, como se vio en las pasadas elecciones, ese partido ha caído en el descrédito y son pocos sus votantes. ¿Cómo hacer para conservar tamaña fortuna? Fácil: pasar su registro a otro membrete, a ver si la gente se traga el anzuelo. Quedó formada la nueva entelequia: se llama Futuro 21. Convocaron Los Chuchos a un grupo de finísimas personas, sus propios compañeros perredistas Miguel Ángel Mancera (senador del PAN, por cierto), Fernando Belaunzarán, Angélica de la Peña. De las filas del PRI a José Narro Robles, que acaba de desertar del tricolor porque no lo apoyaron para ser su presidente; Beatriz Pagés, ex diputada, también del PRI; al ex vocero del foxismo, Rubén Aguilar; del PT, a la ex candidata presidencial Cecilia Soto, y los aliancistas Gabriel Quadri y Purificación Carpinteyro. Ellos forman el primer cuadro. Para llamar la atención lanzaron ataques contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. En redes sociales Futuro 21 fue recibido con un ruidoso pitorreo. ¿Es legal que un partido traspase su franquicia a otro, incluyendo el dinero de las llamadas prerrogativas? Vamos a ver cómo procesa el INE la transferencia de la enorme fortuna del PRD, de Los Chuchos, a Futuro 21 también de Los Chuchos.

