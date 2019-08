Entre sollozos, María explicó: “La intención es echar abajo toda esta investigación. Ellos (la FGE) quieren que no se castigue a nadie y que todo esto quede en la impunidad. Cuando una de ellas, la (agente del) MP me dijo: ‘Tú puedes pedir un millón líquido’, mi contestación fue: ‘Yo no quiero un millón líquido; yo quiero uno nada más, pero sólido, y ese (Oliver) nunca me lo van poder dar. Ese es el único que quiero’”.

La FGE, aseguraron las mujeres, no ha avanzado en la investigación a pesar que existen dos recomendaciones, una de la Comisión Nacional de su homóloga estatal. La primera señaló a 42 funcionarios involucrados con la inhumación de los 119 cuerpos, pero hasta ahora sólo hay dos vinculados a proceso (Ana Lilia Guerrero Moreira, entonces titular de Servicios Periciales en el estado, y Gerson Urrea, director de servicios periciales de la zona oriente), quienes enfrentan el proceso penal en libertad.

Además, se quejaron de que tanto la FGE como el actual gobierno estatal, que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, han incurrido en omisiones que las han hecho pensar que no se quiere llegar hasta el fondo de esta investigación.

Ante el nulo avance de las pesquisas, la madre de Oliver Navarrete pidió al gobernador que ya se ponga a trabajar, que haga lo que deba hacer, porque de que está enterado, está enterado aseguró María Hernández.

No descartó que Uriel Carmona Gándara haya sido designado por el Congreso estatal para encubrir a Graco Ramírez, y agregó que por ello ya interpusieron una denuncia contra el funcionario ante la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción.