De la Redacción

Periódico La Jornada

Lunes 26 de agosto de 2019, p. 26

Tengo que aceptar que no tengo una política energética clara. Tengo que aceptar que lo que creía que era la solución, hoy me encuentro que no es . Fueron las palabras casi textuales del presidente Andrés Manuel López Obrador en una reunión con 40 industriales el pasado 10 de julio en Nuevo León.

Dichas declaraciones, a su vez, las transmitió Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, a empresarios también de ese estado en la Expo Pyme 2019, de la Cámara de la Industria de la Transformación, encabezada por Adrián Sada, efectuada el viernes pasado.

En el mismo acto, el ahora funcionario dijo que López Obrador admitió las deficiencias de su política energética y, por ende, creará un comité de la mano de la iniciativa privada para atender el rubro.

“(…) Tengo que aceptar que hay muchas tecnologías que no sabía que existían, y para eso voy a formar un comité entre el sector público y el privado, para que ayuden a definir la política energética”, siguió comunicando Romo, palabras más, palabras menos, el primer reconocimiento del Presidente sobre carencias en el sector energético.