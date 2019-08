Abril Del Río

Periódico La Jornada

Lunes 26 de agosto de 2019, p. 3

Felices después de cruzar en los primeros lugares la meta del Maratón de la Ciudad de México, los kenianos Vivian Kiplagat, ella con récord de la competencia, y Duncan Maiyo, no dudaron en asegurar que regresarán el año próximo en busca del bicampeonato, lo mismo que algunos otros africanos, etíopes y eritreos que, en su calidad de corredores élite, disfrutaron la nueva ruta de la prueba mexicana.

Estoy contenta, muy contenta por haber ganado aquí , era todo lo que repetía Vivian Kiplagat, con mucha timidez, tras establecer el nuevo récord de la justa capitalina.

Tuve la posibilidad de ganar y de lograr el récord. Me gustó mucho la ruta y disfruté mucho esta competencia , anotó la campeona, quien hizo valer su condición de favorita en esta carrera, a la que llegó con la mejor marca personal de las inscritas, de dos horas con 22.25 minutos, y como campeona en tres maratones Etiqueta Oro, en Buenos Aires y Honolulu 2018, y este año en Milán.

Estoy muy contento de haber ganado este maratón, muy orgulloso del trabajo que hice , manifestó el campeón Maiyo, quien llegó a México con dos títulos de maratones Etiqueta Oro, en Brighton, Inglaterra, en 2015 y 2016, y un tercer lugar en 2017, en Cape Town (Ciudad del Cabo).

Me gustó mucho esta ruta, y también me gustó el ambiente, la cantidad de espectadores que apoyaban a lo largo de la ruta. Eso me gustó mucho , destacó el atleta, quien sin embargo no pudo mejorar el récord del maratón, como se esperaba que podía suceder.

Descartan representar a otro país

Ante el dominio que prevalece de los fondistas de Kenia en todo el mundo, se ha cerrado la competencia entre kenianos por clasificar a competencias internacionales, Juegos Olímpicos y Campeonato Mundial; ese talento desbordante ha llevado a algunos a representar a otros países.

Cuestionados al respecto, ambos ganadores rechazaron la posibilidad; Maiyo dijo que en su caso no lo haría porque en este momento tengo una marca que me califica (a Tokio 2020), aunque hay que esperar a ver a quién deciden llevar en mi país . Vivian, de su lado, fue determinante: No, yo sólo por Kenia .