Ericka Montaño Garfias

Periódico La Jornada

Lunes 26 de agosto de 2019, p. a10

La novela Dulcinea encantada, de la escritora Angelina Muñiz-Huberman, está condenada a muerte. En unos meses los ejemplares que quedan de ese libro, publicado en 1993 por la editorial Joaquín Mortiz y ahora por el sello Tusquets, del grupo Planeta, serán triturados.

Por ello, la poeta y profesora universitaria compró un centenar de ejemplares y organizó, la noche de este sábado, una antipresentación en el mismo local donde hace 26 años lo dio a conocer: la librería Bonilla, que antes estaba en la calle de Francia y ahora se localiza en la avenida Miguel Ángel de Quevedo.

Dulcinea encantada, con el que Angelina Muñiz-Huberman obtuvo el Premio Internacional de NovelaSor Juana Inés de la Cruz en 1993, se publicó en ese año y ha tenido varias ediciones, se ha traducido a varias lenguas y ahora se publicará en inglés. La edición apareció oficialmente con Joaquín Díez-Canedo en Joaquín Mortiz. Y esta edición es de Tusquets. Me llamaron de Planeta (grupo que posee la editorial Tusquets) y me dijeron que van a destruir (los ejemplares), así que ésta es una especie de despedida, pero no triste, sino alegre, y pensé en que fuera una antipresentación .

La primera parte de este acto fue la charla que la autora de La memoria del aire contó acerca de cómo fue el proceso de escritura de Dulcinea encantada. Escrito-ra desde la infancia, un día pensó que se tenía que escribir acerca del exilio español, del que este año se conmemoran 80 años, pero esperaba que alguien más lo hiciera. En la preparatoria, mi maestro Arturo Souto decía lo mismo . Con el paso del tiempo empecé a escribir un libro, pero no me salía, y otro, pero tampoco me salía. Un día, yendo por el Periférico, llegó la revelación o, como cuento en el libro, la sensación de que había descubierto algo .

Revelaciones de Angelina Muñiz-Huberman