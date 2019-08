Georgina Saldierna

José Narro Robles, ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseveró ayer que la forma en que el país es conducido no es la pertinente: Preocupa reconocer que México no va bien, que el camino que seguimos no es el conveniente, que las cosas incluso pueden ir peor de no cambiarse la ruta por la que se transita .

Durante la primera asamblea nacional de la organización Futuro 21, que estuvo caracterizada por las críticas al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el ex rector manifestó su interés en construir las sinergias que permitan enfrentar la actitud autoritaria y populista del mandatario. También expresó el propósito de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados, los congresos locales, las gubernaturas y alcaldías a renovarse en 2021.

Futuro 21 está integrada por el disminuido Partido de la Revolución Democrática (PRD), ex militantes del Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano, figuras ligadas a Acción Nacional –como Rubén Aguilar– e integrantes de agrupaciones que buscan registro como partido político nacional, pero que difícilmente lo lograrán. Entre éstas se encuentra Cambiemos, del ex candidato presidencial Gabriel Quadri.

Los promotores de la organización tienen en el horizonte la posibilidad de formar un nuevo partido, pero ello dependerá de los acuerdos políticos que logren y de los cambios estatutarios que haga el PRD. Estiman que en el congreso nacional perredista de diciembre o enero próximo se podría aprobar la integración de una nueva fuerza política, que quizá tenga otro nombre y deje atrás las siglas del partido del sol azteca. Para poder dar ese paso, en junio pasado el PRD puso a disposición su registro.