Sugerencia para Sheinbaum y AMLO

omo una acción institucional más del gobierno para combatir la violencia contra las mujeres, sería recomendable que en los espacios públicos se pudieran ofrecer de manera gratuita clases de defensa personal para mujeres de cualquier edad y pláticas informativas para detectar diversos tipos de violencia.

De esa forma, se disminuiría el sentimiento generalizado de indefensión de las mujeres, se les proveería de elementos básicos para protegerse y se generarían importantes redes de comunicación.

Sam Fouilloux

Felicidad, Spinoza, Einstein…

Le solicitan al Presidente, a través del INAI, evidencias que sustenten su gran optimismo, al afirmar que el pueblo de México es feliz, feliz, feliz. Seguramente, el postulante asocia evidencia con información estadística, pero la estadística, a pesar de Fisher, Kolmogorov, Gauss y del mismo Keynes, no se ha podido quitar la gran etiqueta del último. Según Maynard la estadística es como el bikini, omito el resto...

Afirmaba Einstein ser un hombre feliz, y cómo no, si había creado lo mejor de la ciencia humana, la relatividad especial y general, y con sus concepto, de fotón y calores específicos, a la mecánica cuántica. Pero agregaba Einstein que su pensamiento había sido fundamentado en la filosofía de Spinoza. Después de un largo tiempo de reflexión y haber estudiado a fondo al judío-portugués, me he convencido que el sabio de Ulm, tenía razón. Sobre todo esa parte de su Ethica more geométrico, la relativa a del origen y naturaleza de los afectos . Aunque la primera, sobre Dios, es fenomenal.

Ha iniciado el cambio en México. Y la causalidad eficiente, final, formal y ejemplar de la misma, simplemente como lo dirían Spinoza y Leibnitz, su razón suficiente, es la Cuarta Transformación (4T). Yo, como simpatizante de la misma, sugiero que además de los textos bíblicos, la 4T se nutra de los decires filosóficos de Spinoza, Leibnitz y Descartes. Me baso en ellos para proclamar: como mexicano y en cuanto mexicano, no obstante mis vicios, pasiones y errores, soy feliz, feliz, feliz.

Rubén Mares Gallardo

En el aire, registro de tarjetas Bienestar

Tengo vecinos a los que les dieron tarjetas de Bienestar desde mayo pasado y es hora en que éstas no se encuentran registradas en Banco Azteca. ¿El problema lo genera la dependencia o el banco?

Álvaro Carlos Aldama y Luebbert

