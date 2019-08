P

aso a paso, en una sucesión de sanciones económicas que originan puntuales represalias, el conflicto que enfrenta a los Estados Unidos de Trump con la China de Xi Jinping va cobrando el perfil de lo que podría ser un peligroso camino sin regreso. De momento, el enfrentamiento tiene lugar en el complicado terreno de la economía y las finanzas; pero ya se sabe que economía y política se influencian recíprocamente, al punto de que a veces es difícil establecer la línea fronteriza que separa las dos esferas. Y si los mandobles económicos que a instancias de Washington se vienen asestando los dos gigantes llegan a traducirse en coscorrones políticos, lo que está en juego es nada menos que la paz mundial (si puede llamarse paz a la multitud de contiendas locales esparcidas por el planeta).

La más reciente amenaza de Trump, utilizar discrecionalmente la llamada Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (un engendro jurídico promulgado en 1977 para imponer sanciones a naciones que según los estadunidenses afectan sus intereses) hace que el enfrentamiento entre las dos potencias gane en presión, pero ahora con el riesgo de involucrar activamente a las empresas de Estados Unidos que continúan haciendo negocio con los chinos, a despecho de la guerra emprendida por la Casa Blanca.