El narrador refiere que Cementerio de papel surgió a raíz de caminar por la misma calle para encontrarme de nueva cuenta con mi padre. Y percatarme de que tanto trabajo nos costó a los Glockner sacar a Napoleón de Lecumberri para que ellos me lo regresen convertido en papel .

Para escribir los dos ejemplares de Historia de la guerrilla en México “me van empujando las circunstancias. Me empujan Andrés Ruiz, Adolfo Aguilar Zínser y Paco Ignacio Taibo II: ‘con el apellido que cargas, ¿quién más para contar la historia que nadie ha contado?’”

▲ El padre y la tía de Fritz Glockner fueron asesinados por su participación en la izquierda armada de los años 70. Foto José Antonio López

“Fue tan cabrón, que cuando estaba revisando el escrito pensé: ‘pendejo, has escrito literatura, un ensayo, un homenaje para Julieta para un encuentro de mujeres guerrilleras, pero no has escrito la historia de tu padre y de tu tía en este libro. Es historia y tu padre es uno de los sujetos históricos’.”

Relata que le costó trabajo escribir sobre Diego Lucero, Lucio Cabañas, Alicia de los Ríos, David Jiménez Sarmiento, Roberto Antonio Gallangos, Carmen Vargas, Leticia Galarza, porque sus hijos son mis hermanos; imagínate el huevo que me costó meter a mi padre y a mi tía como sujetos históricos .