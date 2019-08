En entrevista con La Jornada, Ocampo recordó que el miércoles pasado Méndez anunció que no iba a acatar una recomendación dela DDHQ en la que se le acusa de tener un discurso discriminatorio contra la comunidad Lgbtiq, por aludir que está ejerciendo su derecho a la libertad de expresión y no ha violentado los derechos de nadie.

Me preocupa que tengamos funcionarios públicos que consideran que la Constitución no les aplica, aunque en su artículo 1 dice que todas las autoridades deben promover, respetar y garantizar los derechos humanos. Ella está abusando de la libertad de expresión, la cual está limitada a no dañar a otras personas . Ocampo recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó en la sentencia 2806/2012 que los discursos que promueven el odio y la discriminación no pueden escudarse en el ejercicio del derecho de libertad de expresión.