Pero AMLO también observó que faltan médicos y especialistas: no tenemos los que necesita la nación (Hospital Rural Tuxpan, Michoacán, 4/8/19) y precisó, en conferencia matutina: necesitamos con urgencia formarlos . Analizamos la posibilidad de crear una universidad nacional en la Ciudad de México para la formación de médicos y enfermeras. Es algo que se necesita (8/8/19).

El modelo contempla, también, trascender el concepto de puerta de entrada porque la salud no está fuera de la comunidad y para participar del sistema de cuidados no es necesario entrar a ninguna parte . Otra razón por la que conviene abandonar el concepto de puerta de entrada es que el nodo articulador está llamado a ser más que un umbral de acceso, un espacio que coordina respuestas intersectoriales, comunitarias y terapéuticas para lograr poblaciones más saludables. El nodo articulador integra un equipo de salud capacitado para la atención primaria y que acompaña el ciclo de vida de su comunidad (informe, pp. 42-43).

Ahora bien, si se trata del Programa IMSS-Bienestar (que dispone de su propio modelo de atención integral a la salud, MAIS) y que al decir de AMLO permanecerá en IMSS, pero integrado normativamente al Instituto de Salud para el Bienestar o del modelo IMSS de atención médica para el régimen obligatorio que asigna usuarios por Unidad de Medicina Familiar y los atiende por niveles de referencia (diferente al MAIS), a ambos pudieran faltarles los médicos, especialistas –y hasta recurrir a personal jubilado que podría reintegrarse al servicio– que reclama AMLO. El problema pendiente consiste en que si el Programa IMSS-Bienestar ya opera normativamente dentro del Instituto de Salud para el Bienestar, su modelo no podría ser diferente al que opere ese naciente instituto, aún en definición.

Si faltan médicos y especialistas no depende sólo del censo, ni tampoco de más recursos a las universidades o fundarlas. Depende, primero y antes que nada, del modelo de atención que adopte la 4T para el Instituto de Salud para el Bienestar: ¿el de OPS, el MAIS-IMSS-Bienestar, el Modelo IMSS para el régimen obligatorio u otro?, toda vez que el modelo para el régimen obligatorio de la seguridad social (siguiendo los dos sistemas ratificados por AMLO en su citada comunicación de San Luis Potosí) no está a debate y es el que, sin duda, requiere no sólo especialistas: también médicos, aun jubilados –como también se solicitará–, para apoyar el Programa IMSS-Bienestar, el régimen obligatorio y el proyecto IMSS para consolidar el programa Hospitales de Tiempo Completo. Entonces los médicos y especialistas que falten dependerán del modelo que se adopte.

*Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco