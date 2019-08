C

uando los monumentos hablan, un célebre ensayo de Walter Benjamin parte de la premisa de que la crítica a la violencia comienza por preguntarse sobre la relación que guarda con el derecho y la justicia. Aquí la violencia aparece circunscrita a la esfera de los medios, no de los fines. ¿Pero qué sucede cuando el cuerpo en el que se inscribe resulta desprovisto de cualquier derecho y toda forma de justicia? ¿O no acaso de eso se trata la violencia que hoy se ensaña contra las mujeres? Cada vez que se ataca a una mujer, no por lo que hace, sino por lo que es –una definición que Judith Butler ha sugerido sobre la violencia de género– se hace un agujero en el mundo. Pero es un agujero que deja en la absoluta indiferencia al sistema jurídico actual. Como si un crimen contra una mujer no fuera, en realidad, un crimen. Por su demografía, su extensión y su carácter molecular, se trata, como escribe Johan Galtung, de una violencia estructural: está latente y acontece en cada punto, en cada resquicio del sistema. Y es una deriva de un complejo conjunto de relaciones de poder entrecruzadas por la dominación masculina (Bordieu dixit), la condición de clase, la etnicidad y las constricciones religiosas. Si por estructura entendemos el entramado de la subjetividad social en las tres dimensiones de lo simbólico, lo imaginario y lo real, aquí lo simbólico se encarga de manera persistente de soslayar lo real.

El gran logro de la manifestación del pasado 16 de agosto, en que la protesta se alzó contra la brutalidad policiaca, residió acaso en develar este soslayamiento: poner al descubierto no sólo la miseria de esa violencia, sino la de la indiferencia del sistema frente a ella.Si resignificar –reinscribiéndolo– un monumento como El Ángel sirve a esos fines, es una manera de invertir –y apropiarse– de su eficacia simbólica. Y sobre todo: es la signatura de quienes al pie de ese Ángel, se niegan a convertirse en sus ruinas.

La impugnación desde el gobierno capitalino a la manifestación –a la cual, cabe reconocer, no mandó reprimir– obliga a una reflexión. Como todo movimiento social de gran calado, el feminismo se expresa en múltiples corrientes y posiciones, incluso contradictorias. Pero al parecer cada vez más se desdibujan dos frentes: uno, convencido de que es posible reorientar al Estado actual para reducir la violencia contra las mujeres, y otro, que entiende a ese Estado como una de las partes del origen mismo de la violencia. Un dilema para pensar.