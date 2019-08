El hecho de que la violencia física, sexual y emocional sea una constante en América Latina y el Caribe pone de manifiesto que el mundo adulto no tiene respeto a la niñez, no considera a los menores como sujetos de derecho , planteó Julia Velasco Parisaca, coordinadora técnica de la subregión andina del proyecto Tejiendo Redes Infancia de la iniciativa Red Latinoamericana y Caribeña por la Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (Redlamyc).

Remarcó que la migración es un derecho, no un delito , por lo que los países tienen la obligación de recibir a las personas migrantes, no les pueden cerrar la puerta, no deben aplicar medidas de contención y acciones restrictivas o detenerlos como delincuentes .

En relación con las detenciones de niños y la separación de sus padres, consideró que las acciones del gobierno de Donald Trump son desquiciadas, no se basan en el respeto a los derechos humanos ni menos en los derechos de los niños .

Refirió que, en general, la política migratoria de los países es fruto de la incapacidad gubernamental, la falta de voluntad política, la ignorancia y los prejuicios racistas y discriminatorios . Acotó que Estados Unidos viola las garantías individuales de los niños migrantes porque es el único país que no ha ratificado la convención sobre los derechos de la infancia de la ONU .

El encuentro reúne a niños y adolescentes de 26 coaliciones de 19 países de América Latina y el Caribe, como Venezuela, México, Chile, Bolivia, Cuba, República Dominicana y Perú. Por tres días hablarán sobre sus derechos y harán propuestas para que éstos sean garantizados, e intercambiarán experiencias para el fortalecimiento de sus capacidades y el ejercicio pleno de su derecho a la participación.