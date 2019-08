La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideró que no era pertinente una visita que la CIDH programó del lunes al viernes pasado a zonas aledañas de la frontera norte de México para observar el impacto de las políticas migratorias de Estados Unidos. Ante ello, el organismo multilateral solicitó anuencia al gobierno de México para visitar del 16 al 20 de septiembre las fronteras sur y norte de nuestro país y observar las condiciones en que se encuentran las personas en situación de movilidad.

De acuerdo con Ballinas, Estados Unidos respondió en junio de 2019 y México puso en disponibilidad a todas las autoridades en dicho país, es decir, a los cónsules, en la frontera para que pudieran dar testimonio de esto. Sin embargo, la CIDH publicó que esto significaba que también podría ser una visita del otro lado de México , indicó.

Agregó que como país, lo que consideramos es que esto no era el propósito original de la resolución , pensada para revisar la política de Estados Unidos, en particular su efecto en los niños y la unidad familiar, por lo cual no veíamos el sustento .

La organización multinacional indicó que programó la visita a los dos países de manera concomitante. México respondió a la CIDH que entendía que la visita de esta semana a la frontera sur de (Estados Unidos) no les alcanzaba porque interpretaron que el mandato del consejo permanente de la OEA, que estableció a la CIDH visitar a la frontera sur de Estados Unidos, no le sería pertinente .

La CIDH, a su vez, alegó que uno de los efectos de la política de Estados Unidos estaba del lado mexicano, pero la cancillería ha reiterado que entendía que no .

Frente a ello, la comisión envió una petición formal al gobierno mexicano para llevar a cabo dicho trabajo el mes próximo. Ballinas insistió en que “esta solicitud es muy reciente, la tenemos el 13 de agosto… En el caso de Estados Unidos se tardaron un año en aceptarlo”.