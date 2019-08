De La Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 24 de agosto de 2019, p. 7

El presidente Andrés Manuel López Obrador grabó dos espots en Palacio Nacional, a ocho días de celebrarse su primer informe presidencial. En mensajes breves desde uno de los pasillos del Patio Central del Monumento Histórico, y a las afueras de la llamada Capilla de la Emperatriz (biblioteca con acervo de la Secretaría de Hacienda), el mandatario expuso que él es un hombre que cumple y honra la palabra: