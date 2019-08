En el Conversatorio Construcción de Paz y Derecho a la Verdad, organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana, el funcionario de la ONU expuso que en este rubro los retos en México son enormes , y aunque dejó en claro que es un problema que no empezó en la actual administración, el riesgo de ser víctima de desaparición en México es todavía actual .

De Leo subrayó que quienes laboran en la UNODC, admiramos y acompañamos su caminar en la búsqueda de justicia y verdad, y subrayó que de nada valdría reconocer que toda persona tiene derecho a la justicia si en realidad dicho acceso no es efectivo .

Por ello, señaló que, como parte de la garantía del derecho a la justicia, es indispensable que el Estado mexicano asuma su responsabilidad de realizar búsquedas exhaustivas de las personas desaparecidas y debe asegurar reparaciones integrales y adecuadas para las víctimas de estas graves violaciones .