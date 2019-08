Fernando Camacho Servín

Los grupos de autodefensa del estado de Michoacán no van a desmovilizarse ni entregar sus armas mientras las autoridades del país no garanticen la seguridad de las comunidades que hoy han vuelto a ser víctimas de diversos abusos por parte de grupos del crimen organizado, advirtió Alejandro NN , uno de los sobrevivientes de la masacre de Apatzingán, ocurrida en 2015.

En entrevista con La Jornada, el joven de 23 años afirmó que los núcleos de pobladores armados sí tuvieron éxito en la labor de frenar a los delincuentes que los atacaban, por lo que muchas de esas células armadas no están dispuestas a dialogar para entrar en un plan de pacificación, como señaló la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Regresaron los cárteles

“El pueblo no va a entregar las armas porque ya regresaron los cárteles a Michoacán matando gente inocente, reclutando a niños que no saben ni por qué pelean ni saben a qué se están ateniendo. La gente tiene miedo, pero no se va a dejar, porque hay secuestros, balazos y robos”, lamentó el sobreviviente de la matanza cometida por la Policía Federal contra civiles desarmados.