Sábado 24 de agosto de 2019, p. 20

Porto Velho. El presidente de Brasil, el neofascista Jair Bolsonaro, autorizó ayer el uso de las fuerzas armadas para combatir los incendios en la Amazonia, incluso dentro de tierras indígenas, y declaró que los fuegos no justifican sanciones internacionales.

Se trata de la primera medida adoptada por el mandatario en respuesta a la presión internacional por el alarmante aumento de los incendios y las preocupaciones del agronegocio que podría sufrir las consecuencias de la inacción gubernamental.

El decreto, firmado tras una reu-nión de emergencia con varios de sus ministros en Brasilia, autoriza la actuación de las fuerzas armadas en tierras indígenas, áreas de frontera y de conservación ambiental.

En un mensaje transmitido en televisión Bolsonaro aseguró que los incendios como los que están en curso en la selva amazónica no pueden usarse como pretexto para imponer sanciones a los países.

Incendios forestales existen en todo el mundo , señaló el mandatario en referencia a advertencias formuladas por el presidente francés, Emmanuel Macron, acerca de represalias económicas por la posible responsabilidad del gobierno brasileño en lo que sucede en los bosques tropicales.

Mientras, en Río de Janeiro, São Paulo y Brasilia sonaron cacerolas en señal de protesta y miles de manifestantes ocuparon las calles para reclamar un cambio de rumbo de la política ambiental del gobierno. Sin distinciones partidarias, los manifestantes levantaban consignas como Él (Bolsonaro) no, Amazonia sí y Paz en la floresta .

Los incendios en Brasil aumentaron 85 por ciento en lo que va del año respecto al mismo periodo de 2018. Datos satelitales del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) cuentan que hasta el 22 de agosto hubo 76 mil 720 puntos de fuego, de ellos 52.6 por ciento en la región amazónica.

Brasil se encuentra en temporada seca, pero especialistas coinciden en que no se trata de un año de sequía intensa y que el fuerte incremento de los siniestros se debe a la deforestación, que también según datos del INPE y otras instituciones aumentó exponencialmente en los meses recientes.

En un principio el gobierno brasileño atribuyó los incendios a la sequía y Bolsonaro insinuó que las ONG eran responsables de propagarlos, lo que desató un ola de críticas en su contra. Varios gobernadores de los estados amazónicos alertaron estos días que no cuentan con recursos suficientes para combatir los incendios.

Porto Velho, capital del estado de Rondonia (limítrofe con Bolivia), amaneció cubierta por una fina capa de humo rojizo, comprobó un periodista de AFP-TV. Una situación que no es normal y que se explica por los incendios forestales, señaló el recepcionista de un hotel.

Espesas columnas de humo se alzaban sobre los densos bosques de este estado occidental, donde las llamas de varios incendios eran visibles a lo largo de kilómetros, constató Afp.

El alcalde de Manaos, la capital del estado de Amazonas, Arthur Virgílio Neto, fustigó a Bolsonaro al participar en la Semana del Clima de América Latina y el Caribe que ayer se cerró en Salvador). El mundo ya no tolerará más una gobernanza irresponsable en la Amazonia (...). Negar el calentamiento global no es serio, no es inteligente .

Los vecinos Bolivia y Paraguay también batallan para contener el fuego que arrasó con bosques y campos agrícolas y, en muchos casos, se salió de control ante los fuertes vientos después de haber sido iniciados por habitantes de la zona para despejar campos para la siembra. Cerca de 7 mil 500 kilómetros cuadrados de tierra fueron afectados en Bolivia, de acuerdo con el ministro de Defensa, Javier Zavaleta.

Un avión cisterna B747-400 llegó ayer a Bolivia para ayudar en las tareas de combate al incendio que devora el bosque de la Chiquitania, en medio de críticas al gobierno del presidente Evo Morales por permitir una ampliación de la frontera agrícola.

Aproximadamente 370 kilómetros cuadrados han sido arrasados en el norte de Paraguay, cerca de las fronteras con Brasil y Bolivia, detalló Joaquín Roa, ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional. Roa agregó que la situación ha sido estabilizada.