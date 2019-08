Get your motor runnin’ Head out on the highway

La película está llena de momentos clave. Por ejemplo, cuando fuman mota los tres a la vera de la fogata, George Henson (Jack Nicholson, genial como siempre) explica a Billy (Dennis Hopper) y a Capitán América (Peter Fonda): los miran feo a ustedes en la sociedad no porque sean hippies, tengan el pelo largo, fumen mota; los odian simplemente porque son diferentes, porque son libres.

El odio al diferente, ese rotor de la ruindad.

De eso habla la música de Easy Rider. Motos, mota, Eros, Thánatos, amor. Libertad.

El soundtrack de esa película es el relato cabal de esa época. Es rocanrol en estado puro. El rock antes de ser devorado por la industria del espectáculo. Es The Band, EL grupo de rock por antonomasia, insuperado a la fecha. Es Robbie Robinson cantando:

I just need some place where I can lay my head

Hey, mister, can you tell me, where a

man might find a bed?

He just grinned and shook my hand,

‘‘No’’ was all he said.

Take a load off Fanny, take a load for free

Take a load off Fanny, and you put the

load right on me

Pero sobre todo es Bob Dylan quien pone en versos lo que estaba sucediendo en ese momento y sigue sucediendo.

Interesante asunto: Peter Fonda no logró convencer a Dylan de participar en su película. Aceptó a regañadientes bajo dos condiciones: que su canción la cantara Roger McGuinn, el líder de The Byrds, y que él terminara de escribir una canción a partir de los siguientes versos, que obsequió Dylan a Fonda:

The river flows

it flows to the sea

wherever that river flows

that’s where I want to be

flow, river, flow

El soundtrack de Easy Rider incluye himnos tan directos como el que canta un grupo de rock que en su nombre lleva la bondad: The Fraternity of Man (entendiéndose ‘‘man” como humanidad, pinche sociedad patriarcal, hasta en el rock hay misoginia):

Don’t bogart that joint my friend,

Pass it over to me!

Roll another one,

Just like the other one.

Los integrantes de la Academia Sueca lo traducirían así: no acapares el chubi, carnalito, que role, carnal, que role, saca pa’l conejito, quemémosle las patas al demonio.

Easy Rider es un manifiesto. Una proclama. Un canto a la libertad. Un coro por los derechos humanos. Por el derecho a la felicidad, al placer, al amor. Por el derecho a fumar serenamente un delicioso chubi. Fumar mota como un acto ritual, sagrado, místico. Escuchar música como un acto ritual, sagrado, místico. Un acto de libertad.

Easy Rider es un bello himno a la libertad, al amor, a la utopía.

Si uno recuerda escenas de ese filme, son las de las motos en la carretera.

Ahí vamos. Sentimos (wild is the wind) el viento en el rostro, olemos la yerba. Avanzamos. Ruge la Harley Davidson. Suspira nuestro corazón y así lo narra Bob Dylan, aunque en voz de Roger McGuinn en el filme, pero en voz de Dylan en la versión del soundtrack disponible en Spotify:

So don’t fear if you hear

A foreign sound to your ear

It’s alright, Ma, I'm only sighing

Traducen los académicos suecos: no te saques de onda si llega a tu oído algún sonido raro; todo está bien, sólo estoy suspirando.

Ahí vamos, en la moto. Oteamos horizonte. Sonreímos. Ruge el motor. Sopla el viento. Hay alegría en el corazón. Respiramos libertad.

A 50 años de Easy Rider, celebremos, sigamos las instrucciones que nos dictó Peter Fonda antes de morir, hace unos días: ‘‘Disfruten la película restaurada. Canten las canciones. Ríanse. ¡Recuerden el espíritu! Encuentren el amor”.

