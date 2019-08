Respecto a este tema, aseveró que estas políticas han fracasado en sus dos vertientes; primero respecto a la reducción de la oferta, pues el mercado no sólo se ha diversificado, sino que actualmente se tiene mayor accesibilidad y, segundo, hay un aumento significativo en el consumo de cannabis, especialmente entre los adolescentes.

El especialista indicó que si bien esta decisión no resuelve la grave problemática de violencia en el país, si contribuiría a desmontar los efectos secundarios de su fallida prohibición .

Advirtió que aunque no agrade, el hecho mismo de que un joven, sea hombre o mujer, consuma algún tipo de droga ilícita, no lo hace por sí mismo delincuente, ni tampoco implica que tenga alguna dificultad de personalidad, en tanto que no para todos los usuarios de drogas representa un problema.

Se estima que para el próximo periodo ordinario legislativo, a iniciar en septiembre, podría estar listo el dictamen de regulación de cannabis en el Senado, donde ya existen ocho iniciativas para que el Estado mexicano legisle sobre las condiciones de producción, distribución y combate a las adicciones.