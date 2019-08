5. Si ayer en la era del capitalismo sólido (Z. Bauman dixit) los campos a menudo se establecían en antiguas fábricas –Dachau, el primer campo de concentración nazi fue localizado en una antigua fábrica de municiones− hoy en la era líquida del capitalismo tardío, donde el consumo es la gran palanca de acumulación, este papel retoman centros comerciales (bit.ly/2NlY1Xi): en Brownswille, Texas un ex Walmart fue acondicionado como campo para menores migrantes (así no extraña tampoco que recientemente un supremacista blanco escogiese otro Walmart –en El Paso, Texas− como un lugar de martirio para los mexicanos que invaden a su país ).

6. La edificación de un sistema global de fronteras para controlar, vigilar, arrestar y detener a las masas desposeídas que están en movimiento a lo largo del planeta –un sistema en que Estados Unidos es el centro (véase: Todd Miller, Empire of borders. The expansión of US border around the world, Verso 2019)− viene de la necesidad de proteger a los de arriba : la rica y privilegiada élite trasnacional. Los robber barons neoliberales para los que no existen fronteras y cuyos intereses −el extractivismo, etcétera− desplazaron a muchos en contra de los que hoy se edifican muros y para los que hoy se erigen campos.

7. Estados Unidos es hoy el centro de la guerra contra los migrantes , y a la vez el centro de la resistencia, pero –como bien apunta William I. Robinson− ésta debe ir más allá de la indignación moral y tomar en cuenta las fuerzas estructurales detrás del problema: a) dada la crisis capitalista y la movilización fascista que la acompaña la defensa de los migrantes y refugiados es crucial en la lucha contra el fascismo del siglo XXI ; b) dado que la división entre ciudadanos e inmigrantes −racialización, militarización de fronteras, etcétera− es el nuevo eje de la desigualdad y la super-explotación, la defensa de los migrantes y refugiados es crucial para la lucha de la clase trabajadora en su conjunto ; c) dado que los migrantes/refugiados son productos de la falla del capitalismo global, ponerlos en el centro expone raíces de la crisis en curso; d) defender los migrantes y refugiados es defender los intereses de la mayoría de la humanidad ; e) dado que acumulación militarizada o por represión es hoy la principal herramienta del sistema para salir de la crisis de sobre acumulación y que la guerra securocrática es una importante fuente de ganancias (centros de detención, vallas, diferentes servicios, etcétera) la defensa de los migrantes y refugiados es crucial en la lucha contra la perversa economía política global (bit.ly/2MtNHwr).

* Periodista polaco