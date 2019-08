Emir Olivares Alonso

La organización civil Las Abejas, de Acteal, Chiapas, demandaron al gobierno federal reconocer que la masacre del 22 de diciembre de 1997 en esa comunidad se dio en un contexto de una política de Estado en contra de los pueblos indígenas y del EZLN.

Para ello, será necesario que se reconozca la responsabilidad intelectual de esos hechos –que dejaron 45 indígenas tseltales asesinados, la mayoría mujeres y niños– del ex presidente Ernesto Zedillo; los secretarios, en esa época, de Gobernación, Emilio Chuayffet, y de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes; el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz, y otros ex funcionarios federales y estatales.

Así lo informó, durante una conferencia ofrecida ayer a las afueras de Palacio Nacional, Patrocinio Hernández, vocero de Las Abejas, quien indicó que si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acepta reconocer lo anterior, se puede llegar a un acuerdo de solución amistosa en el litigio que la organización civil mantiene ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado.