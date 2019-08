La colección forma parte de lo decomisado a Gordillo Morales, quien adquirió las piezas y cuyo destino sería la llamada Ciudad de la Innovación, proyecto que no prosperó debido a la aprehensión de la lideresa.

El secretario general del sindicato no descartó que se expongan más obras de arte, pues –afirmó– recuperaremos todo lo que sea posible de acuerdo con lo que establece el marco jurídico en este ámbito. Estamos en ese proceso, en la investigación .

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inauguró una exposición con 17 obras de grandes pintores mexicanos –entre ellos Diego Rivera, Francisco Toledo y Pedro Coronel– incautadas en 2014 por la Procuraduría General de la República (PGR) a Elba Esther Gordillo Morales, ex dirigente del gremio magisterial.

Cepeda Salas destacó que el espacio de exposición en el CCMC podría ampliarse en un futuro no muy lejano, con otras obras de arte importantes , aunque no especificó si se trata de parte de la colección confiscada a la ex dirigente sindical.

Paul Achar, comisario de la exposición, detalló que entre las obras expuestas se encuentran cinco de los 25 paneles que integraron el primer mural móvil del mundo, creado por Diego Rivera con una nueva técnica de pintura al temple sobre paneles de madera, lo que –dijo– ya los hace invaluables .

La obra, agregó, se vio afectada por un incendio, por lo que sólo sobrevivieron nueve paneles que fueron retirados con antelación. Cinco de ellos –como ya se explicó– forman parte de la colección exhibida por el SNTE, tres más se exponen en museos de Europa y uno está en poder de un coleccionista privado. Aborda la Primera Guerra Mundial y la luchas de la clase obrera.

Además de las piezas de Rivera, se incluyen óleos y acuarelas de Pelegrín Clavé, así como un busto de Mercurio, de autor desconocido, y obras de Francisco Toledo, Pedro Coronel y Gabriel Orozco.