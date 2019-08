Durante su conferencia de prensa ayer en Palacio Nacional, señaló que los conservadores “son los que están queriendo políticamente que no cumplamos con nuestros compromisos, que quedemos mal, que no se haga el aeropuerto. Entonces, no es el medio ambiente, no es oposición de los pobladores –se trata de hacer un aeropuerto en donde ya hay uno, que es una base aérea militar que está funcionando desde hace 60 años–, entonces, no hay ninguna razón, sólo es una motivación política”.

En su conferencia, el mandatario hizo además un llamado a la Judicatura Federal a transparentar los procesos de sanción contra juzgadores, ya que ello ayudaría mucho para la población.

“Yo lo voy a decir con todo respeto: no conozco o deberían de informar más sobre sanciones a jueces, a magistrados y ministros, porque a lo mejor por falta de información es que se piensa que no se está actuando con rectitud en el Poder Judicial.

Entonces, si hay sanciones de la Judicatura a jueces, magistrados, ministros en su caso, que se informe. Es una recomendación respetuosa , indicó.

El presidente rechazó calificar si hay una actuación correcta por parte de los juzgadores en el país, ya que no se puede generalizar, y subrayó que eso le corresponde al Poder Judicial.