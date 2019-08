En entrevistas radiofónicas, coincidió con el Presidente en que fue un error dar a particulares la facultad de garantizar la seguridad pública, porque es tarea del Estado, y precisó –respecto de la visita que hizo a La Huacana, Michoacán, adonde también acudió José Manuel Mireles, ex líder de grupos de autodefensa– que comentó con los asistentes –40 mil, según dijo– que es ilegal portar armas de fuego sin los permisos de la Secretaría de la Defensa Nacional, con base en la Ley Federal de Armas y Explosivos.

Aunque ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su desacuerdo con esos encuentros, el funcionario ratificó que el gobierno federal no se reúne ni hace pactos con el crimen organizado, pero tampoco se pueden hacer juicios sumarios contra personas y grupos que, ante la ausencia de la autoridad, se organizaron para enfrentar la inseguridad y la violencia.

No obstante, insistió en que las autodefensas no son grupos de la delincuencia organizada y reiteró que, efectivamente, el gobierno no negociará con nadie que actúe al margen de la ley. Esto incluye a quienes porten armas de manera ilegal.

En todo caso, indicó, si hay evidencias e incluso órdenes de aprehensión en contra de personas que hayan cometido algún ilícito, le toca actuar al Poder Judicial. Aun así, los acusados tienen derecho a la presunción de inocencia, puntualizó.