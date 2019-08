Afirmó que no se permitirá su operación, porque ello demostraría la incapacidad del Estado para atender la demanda de seguridad y que ésta se garantice a todos los ciudadanos. Es un incumplimiento al deber del Estado y nosotros no vamos a incumplir con nuestras responsabilidades legales. Entonces, no vamos a fomentar esas actividades , insistió.

El martes pasado la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, informó del diálogo con grupos armados, por lo que ayer el Presidente refrendó que las autodefensas no están en la Constitución y su operación no tiene que ver con un auténtico estado de derecho .

Luego de que Peralta acudió a una reunión en esa localidad, López Obrador precisó que las autodefensas no están dentro del marco constitucional, y reiteró que la formación de esos grupos civiles armados no fue conveniente, fue un error promoverlos y, en la mayoría de los casos, fueron auspiciados por el mismo gobierno .

–Entonces, ¿no está de acuerdo con ello?

–No estoy de acuerdo.

–No lo avala.

–No.

En el contexto de la visita del subsecretario Peralta, el miércoles pasado el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que en el estado no hay autodefensas, sino delincuentes confesos que hasta tienen órdenes de aprehensión . La semana pasada, el funcionario también estuvo en Tamaulipas, en un encuentro con civiles que pretenden hacer labores de seguridad.

López Obrador declinó opinar sobre las críticas de los gobernadores de Michoacán, Tamaulipas y Nuevo León a los encuentros de Peralta con quienes ellos llaman delincuentes y no autodefensas.

“Eso no quiero tratarlo, porque no puedo acusar sin pruebas y no hago –como se dice en la Biblia– juicios temerarios; además, no se puede acusar por acusar, menos el titular del Ejecutivo, menos el Presidente”, acotó.

Avance de proyectos

Por otra parte, dio a conocer que va muy avanzada la negociación entre las empresas constructoras de gasoductos y la Comisión Federal de Electricidad, luego de una reunión con representantes de la iniciativa privada hasta la noche del miércoles. Consideró que posiblemente la próxima semana se firme un acuerdo con los contratistas.

Asimismo, indicó que su gobierno heredó muchos problemas , como los conflictos por la presa El Zapotillo, en Jalisco; la termoeléctrica en Huexca, Morelos, y el tren CDMX-Toluca.

En el caso de los dos primeros proyectos, resaltó que se busca un diálogo para lograr acuerdos, sin necesidad de destruir las obras ni recurrir al uso de la fuerza, y respecto de la vía a Toluca añadió que se busca terminarla cuanto antes, a pesar del incremento en el costo, para evitar que los trenes –ya adquiridos– sufran daños.