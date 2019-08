S

alvo que los milagros existan y que uno de ellos ocurra en nuestro país, todo apunta a que el crecimiento económico de México en el primer año del nuevo gobierno estará más cerca del cero que del uno por ciento recientemente pronosticado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y en esto no es cuestión de voluntades o querencias, sino de realidades.

Poner de pie al elefante (López Obrador dixit) no es nada fácil, especialmente si se considera que lleva 36 años echado. Levantar y poner a caminar a una mole de tal proporción no es nada fácil, especialmente en un contexto económico internacional con clara tendencia a la baja.

El presidente López Obrador dijo ayer que estoy optimista y sé que vamos a sacar adelante al país, lo estamos haciendo, estamos poniendo de pie, levantando al elefante que estaba echado, lo estamos parando y lo estamos empujando, al elefante reumático y lleno de mañas; y me están ayudando a empujar al elefante todos los mexicanos y ya empezamos a lograr que camine el elefante, que es un cuerpo de avance lento, pero ya está caminando .

La paquidérmica referencia del presidente de la república incluye el cúmulo de problemas acumulados a lo largo de casi cuatro décadas de mañas , pero uno de ellos, de forma por demás relevante, es el relativo a la economía que no crece ni genera bienestar para los habitantes de esta república reumática.

Pero el elefante tullido, y sus tétricos efectos sobre la economía, no es producto de la casualidad; los responsables tienen nombres y a apellidos, pero de eso Andrés Manuel ya no desea acordarse. Ayer dijo que no quiero ya seguir responsabilizando a la administración pasada y a los de antes de esa administración, solamente cuando se necesite para diferenciarnos, porque hay veces que calienta porque nos comparan. Entonces sí. Ya es nuestra responsabilidad, o sea, ya no es para estar diagnosticando; ya sabemos, hay grandes, graves problemas nacionales y los tenemos que enfrentar .

Bien, hay que mirar hacia adelante, ser optimistas, pero no se puede olvidar quién y por qué echó al elefante al suelo y allí lo pateó, y actuar en consecuencia. A México le urge salir del hoyo al que lo aventaron seis gobiernos neoliberales al hilo y ello es responsabilidad de todos los habitantes de esta república paquidérmica. Lo cierto es que no se alcanzará el objetivo si se aplican las mismas recetas de siempre y menos si se dejan de lado las causas.