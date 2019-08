Cimmyt y MasAgro son ejemplos del asistencialismo al que se somete a los campesinos. Alimentar directa e indirectamente al pueblo mexicano con maíz amarillo transgénico responde a los intereses de la industria. Miente al decir que no se ha hecho investigación agrícola y que no podemos dejar de importar maíz amarillo ni abastecer la industria porque no contamos con las variedades adecuadas para producirlo .

Elena Kahn

Elogia al monero Hernández

Apreciado monero Hernández: ante su mónada, no monada. Sólo una expresión: “¡Pinchi Hernández: Ooootra vez mi sonrisa ante la fusión de su inteligencia, humor y creatividad!

O como diría mi hermanita, si viviera, riéndose, a sus 70 años de edad: ¡Te paaasas, güey! Con mucho respeto esta última palabra.

Marcos Aguilar

Citibanamex incumple dictamen de Condusef

Mi madre, de 73 años, me pidió que en su nombre invirtiera el fruto de su vida de trabajo en Cetes, por medio de su banco de confianza Citibanamex. La institución, maliciosamente, me vende un pagaré asegurando que son Cetes, acudo al banco varias veces pidiendo una explicación, pero nadie se quiere ocupar del asunto. Me quejo en Condusef, que abre la investigación 2017/090/3630; después de evaluar las pruebas contundentes dictamina que Citibanamex proporcionó información falsa y se encuentra obligado a pagar la diferencia. Han pasado dos años, hemos solicitado el cumplimiento al banco por varios medios, pero éste no contesta.

Es desesperante ver que aun con la Condusef del lado de uno, en Banamex nos dan un trato diferente al de las empresas grandes.

Javier Mejia de Pooter

Vamos al teatro

Tadeco Teatro invita a la función especial de La Coregía Teatro, desde Morelia, con la puesta en escena Quién se queda con el puto gato, de Ricardo Robles. Tres mujeres desconocidas se detienen frente a un semáforo para tratar de salvar la vida de un gatito en peligro de ser arrollado. Las diferencias sociales y educación de cada una saldrán a la luz y serán el detonante de una historia llena de situaciones hilarantes. La cita es hoy a las 20 horas en el Foro el Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Informes y reservaciones: teléfono 5554-6228. Entrada libre.

Política agroalimentaria en la 4T

El Círculo de Reflexión del colectivo Buzón Ciudadano, en su reunión #608, invitan a la reflexión y análisis: Política agroalimentaria en la 4T, con el subsecretario de Autosuficiencia Alimentaria, Víctor Suárez Carrera; el productor de Radio Educación, Ricardo Montejano. Este sábado 24 de agosto a las 11:30 horas, en el parque José Refugio Ménes, entre las calles Unión Postal y Andalucía, cerca del metro Villa de Cortés (diez cuadras), atrás del mercado Miguel Alemán.

Este sábado 24 de agosto a las 11:30 horas, en el parque José Refugio Ménes, entre las calles Unión Postal y Andalucía, cerca del metro Villa de Cortés (diez cuadras), atrás del mercado Miguel Alemán.

