Ap, Afp, Reuters, Xinhua, Europa Press y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 23

Río de Janeiro. El Ministerio Público brasileño investiga si una menor fiscalización ambiental y el retiro de apoyo a organizaciones ambientales por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro favorecieron la propagación de incendios en vastas regiones de la Amazonia.

El mandatario neofascista dijo ayer que su gobierno no tiene recursos para combatir los incendios, y aclaró que no acusó a las ONG de haberlos provocado. Pero después, muy molesto por las repercusiones negativas en el exterior tras haber deslizado la presunta culpabilidad de esas organizaciones, Bolsonaro atacó a la prensa y la acusó de dañar la imagen de Brasil; sin embargo, volvió a insinuar, sin pruebas, que las agrupaciones ambientalistas podrían estar provocando el fuego en la región para desestabilizar a su gobierno.

Documentos filtrados por la organización OpenDemocracy revelan que Bolsonaro buscaba sabotear los esfuerzos de conservación de la Amazonia al impulsar la construcción de puentes, carreteras y plantas hidroeléctricas en zonas protegidas, en oposición no sólo de los pueblos originarios que habitan en la región, sino de la comunidad internacional.

Los documentos filtrados revelaron los planes del gobierno de quitar la calidad de protegidas a zonas de la Amazonia e incluyen presentaciones detalladas en Power Point.

En tanto, procuradores de la fiscalía general conducen investigaciones en el estado de Pará –región amazónica donde los incendios crecieron este año 198 por ciento en relación con 2018–, para saber si el recorte de presupuesto a grupos ambientalistas ha influido en que haya tantos siniestros.

El combate a la deforestación y los incendios no es facultad del poder público. ¡Es un deber! , señaló el procurador federal Camões Boaventura en un comunicado.

Poco antes, Amnistía Internacional aseguró que los errores del gobierno de Bolsonaro son responsables del fuerte aumento de los incendios forestales en la Amazonia.

El Instituto Nacional para la Investigación Espacial, la agencia federal que vigila la deforestación y los incendios forestales, informó que este año ha habido una cantidad récord de incendios en Brasil: 74 mil 155 hasta el martes. Eso equivale a un incremento de 84 por ciento en comparación con el mismo periodo del año pasado.

En medio de la crisis climática mundial no podemos permitirnos más daño a una gran fuente de oxígeno y biodiversidad. La Amazonia debe ser protegida , tuiteó el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, quien se declaró muy preocupado por la situación.

Sobre las acciones de gobierno, Bolsonaro expresó: el Amazonas es más grande que Europa. ¿Cómo combatir los incendios criminales en una zona así? No tenemos los recursos para eso .

Más tarde, el presidente acusó a la prensa de dañar la imagen de Brasil. Es increíble; no buscan la verdad. Quien no lee un diario no está informado y quien lo hace está desinformado , criticó.

Al ser consultado por una periodista sobre quién es responsable de los incendios en la Amazonia, Bolsonaro repitió sus acusaciones contra las ONG.