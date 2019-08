Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Viernes 23 de agosto de 2019, p. 19

La informalidad y los bajos ingresos se enquistan en el mercado laboral mexicano, donde hay 54 millones 936 mil 719 de trabajadores, cuatro de cada 10 son informales y simultáneamente perciben menos de 6 mil pesos al mes, refleja la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) al segundo trimestre de 2019.

El círculo de informalidad e ingresos bajos, que atrapa a 22 millones de trabajadores, tiene que ver en gran medida con que la economía lleva años sin la capacidad para crear empleo formal frente al número de jóvenes que se integran cada año a la demanda de trabajo, informó Mauricio Delajara, director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral en el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

El crecimiento económico, que más o menos venía a un ritmo de 2.1 por ciento a nivel agregado, generaba alrededor de 600 mil puestos de trabajo formales al año y se calcula que entran al mercado laboral más de un millón de jóvenes. Entonces, llevamos mucho tiempo con un déficit de creación de empleo , detalló en entrevista.

Tres millones sólo viven de propinas

Los datos del Inegi exhiben que si bien 56 por ciento de los trabajadores en México son informales, entre esta población permean las malas condiciones salariales. De los cerca de 31 millones que de entrada no cuentan con reconocimiento laboral, 9 millones 387 mil 267 reciben menos de un salario mínimo; 9 millones 962 mil 96 ganan entre uno y dos salarios mínimos, y 3 millones 204 mil 845 no recibe ingresos. En este último rubro se incluyen a trabajadores dependientes de la empresa que no son remunerados (una práctica común en gasolineras) y a quienes perciben propinas por su trabajo.

“La gente se emplea en cualquier lado. Sí hay un déficit de empleos formales y tiene que ver con el número de empresas, con el crecimiento económico (…) así como con los costos del Instituto Mexicano del Seguro Social, que son demasiado alto para los trabajadores de menor ingreso. Para aquellos que ganan menos de uno o dos salarios mínimos son muy altos para sus ingresos y eso desalienta la formalidad”, añadió el investigador.