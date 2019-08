Además manifiestan que la empresa contratada para la seguridad de las instalaciones no destina los elementos que se requieren y que no están debidamente capacitados; el personal de limpieza no recibe su salario en tiempo y forma. No cuentan con servicios de transporte y con suficientes estibadores, que actualmente son cuatro o seis para todo el Inbal y se continúa con el parque vehicular de hace 20 años.

En la comparecencia de Alejandra Frausto, el pasado miércoles en la Cámara de Diputados, legisladores denunciaron el caos presupuestal y jurídico en la Secretaría de Cultura federal.

Jacobo Cheja, del partido Movimiento Ciudadano, sostuvo que persiste el recorte de cientos de trabajadores, arrojándolos al desempleo y pasando por encima de su antigüedad, conocimiento y experiencia. En el primer trimestre del año, en el sector cultural (incluye a la secretaría del ramo y los institutos nacionales de Bellas Artes y Literatura y de Antropología e Historia) han dejado de trabajar más de mil personas. Los motivos van de la ‘‘renuncia voluntaria” y ‘‘asuntos personales” a la terminación de contratos, sobre todo entre trabajadores eventuales, de acuerdo con datos obtenidos por este diario a través de la Plataforma Nacional de Transparencia y como publicamos en estas páginas (La Jornada, 8/3/19).