La SRE, a cargo de Marcelo Ebrard Casaubon, informó que con el apoyo de los Grupos Asesores sobre Derechos Civiles de los Mexicanos en Estados Unidos se evaluarán las alternativas legales correspondientes.

La estrategia estadunidense ha recibido la crítica de organizaciones defensoras de los derechos humanos en Estados Unidos, como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (Aclu, por sus siglas en inglés), que denunció que este es otro ataque cruel contra los niños, a quien el gobierno de Trump ha atacado una y otra vez con sus políticas contra los inmigrantes .