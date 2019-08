Néstor Jiménez y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 22 de agosto de 2019, p. 3

Luego del choque en la bancada de Morena en el Senado, y en el contexto de la renovación de la dirigencia nacional de ese instituto político, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los morenistas a que no haya manipulación, inducción al voto o acarreo en el proceso interno del partido del cual es fundador.

El martes por la noche, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena avaló la convocatoria para el Congreso Nacional que se celebrará el 23 y 24 de noviembre, en lugar del día 20, como estaba pactado originalmente, con el propósito de que pueda asistir el presidente López Obrador.

No obstante, tras constatar ayer, durante la conferencia de prensa matutina, que en dicho Congreso se elegirá a la próxima dirigencia del partido, el mandatario adelantó que en lugar de asistir enviará una carta con sus sentimientos acerca de lo que se debe cuidar en Morena y la forma de mantener ideales y principios.

Quiero manifestarme con miras a la elección. Entonces, si voy el día de la elección, ya no tiene caso , aclaró.