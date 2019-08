A

l decir que el pueblo puede diferenciar entre un político honesto y un trepador, un oportunista, un politiquero , desde luego se piensa en los chuchos, pero ese ya es un barco hundido. Hoy más bien parecería que el presidente López Obrador hizo el retrato hablado del chucho de Morena: Ricardo Monreal.

Y al dibujar ese perfil, el Presidente de la República sentenció a Morena que al parecer se quedó atrapado en las prácticas más nefastas del perredismo, y sin remedio y a toda prisa marcha sobre los pasos que llevaron a los amarillos al desastre total.

Tal vez malinterpretamos al Presidente y en una de esas no se trata de Monreal, pero sería muy difícil que en ese saco cupiera Martí Batres. Otros son los peros que visten al senador, por ejemplo, su manifiesta prepotencia, aunque habría que analizar con mucho cuidado qué tanto atraen a Batres las cámaras y los micrófonos, condición del político que desprecia el Presidente, porque los que son producto de la publicidad no son verdaderos políticos.

Pero en fin, Monreal creó la primera tribu Morena donde él, igual que los chuchos, pretende dominar todo el partido, y la muestra más clara está ya expuesta en el mismo Senado, porque si la senadora Mónica Fernández pretende ser autónoma en las decisiones que deba tomar, se equivoca. Bebió hasta la última gota el licor de la dependencia que el zacatecano.