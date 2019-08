N

o descubrió el hilo negro ni el agua caliente, pero el presidente López Obrador sí puso el dedo en la llaga: en México, el crecimiento económico es asignatura pendiente, y ha sido así durante cerca de 40 años a lo largo de los cuales el resultado ha sido verdaderamente peligroso, pues a duras penas el avance ha sido similar, si no es que menor, al incremento poblacional.

El primer mandatario participó en el foro Estrategia Banorte 2019 y durante su intervención subrayó; claro, no basta con el combate a la corrupción, con la austeridad, se requiere también que haya crecimiento económico y esa es la asignatura pendiente. Eso es lo que tenemos que procurar. Ya se está poniendo orden para que no haya corrupción, que no haya derroche en el gobierno; ahora es importante que impulsemos el crecimiento y estamos planteando cuatro acciones con ese propósito .

Esa cuarteta de acciones fue resumida por López Obrador: fortalecer la economía popular; el Estado como promotor del desarrollo; activa participación de la iniciativa privada y promoción de la inversión foránea. Sin embargo, esta ruta, por llamarle así, ha estado presente s´Olo en el discurso desde hace cerca de 40 años y el resultado ha sido el mismo, es decir, nulo crecimiento real, de tal suerte que llegó el momento de transitarla, especialmente en lo que a los dos primeros conceptos se refiere.

El balance es desastroso: la economía popular está descuartizada y a estas alturas se ubica en nivel de sobrevivencia, siendo optimistas; el Estado abandonó su obligación constitucional como promotor del desarrollo y cedió todos los espacios a la iniciativa privada para que ésta se encargara de crecimiento y desarrollo (obviamente sólo atendió lo suyo y las supuestas razones de Estado se las pasó por el arco del triunfo); los inversionistas –nacionales y foráneos– no tienen más compromiso que la obtención de utilidades y los dineros que llegan del exterior no vienen a generar más riqueza, porque sólo se apropian de la existente.