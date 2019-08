L

a banda de consejeros del Instituto Nacional Electoral pedirá a la Cámara de Diputados 12 mil 493 millones para sus gastos operativos de 2020. Sería un presupuesto mayor en 2 mil 96 millones al que está ejerciendo este año, si es que la cámara autoriza tamaña desmesura. (Esta cantidad es adicional al presupuesto para los partidos políticos, por 5 mil 239 millones.) Dicen que no pueden bajar su gasto porque a finales del próximo año arrancará el proceso electoral de 2021, que conlleva la renovación de la cámara, elecciones en 32 estados, y en 15 serán de gobernador. Hay denuncias de despilfarro y un mal uso del dinero en el instituto. De acuerdo con una información de nuestra compañera Georgina Saldierna, aparecida en la edición de La Jornada del pasado 29 de mayo, “la integración de la Comisión Temporal del Presupuesto 2020 derivó en un choque interno. El consejero José Roberto Ruiz Saldaña acusó a sus colegas Marco Antonio Baños y Ciro Murayama de sentirse dueños del instituto y de formar parte de la instancia citada de manera ininterrumpida por sexta vez. Pero más allá de eso, denunció que hay despilfarro en el órgano electoral. Dijo que Baños y Murayama seguramente no lo aceptan en esa instancia porque no quieren reconocer que hay un abuso de viajes al extranjero, comenzando por los que realiza el presidente Lorenzo Córdova. También expuso Ruiz Saldaña que los consejeros utilizan vehículos del instituto para llegar a trabajar, mientras el resto de los trabajadores lo hace por sus propios medios. Asimismo, que existe un seguro de separación para la alta burocracia y por cada peso que el empleado ahorra, el pueblo tiene que poner otro peso. De igual manera, el consejero señaló que se pagan membresías del INE a organismos internacionales y que hay contratos millonarios por los servicios de comedor y limpieza en las oficinas centrales. Eso huele a despilfarro, y despilfarro a veces es corrupción. Una tarea pendiente para la UIF, a cargo de Santiago Nieto.

