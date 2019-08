Poco después, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, declaró que Groenlandia no está a la venta. Groenlandia no es danesa. Groenlandia pertenece a Groenlandia , y expresó que esperaba que el presidente no estuviera hablando en serio.

Esa afirmación de doble lealtad tiene un largo antecedente histórico antisemita, ya que implica que los judíos son a final de cuentas extranjeros , con lealtad más allá del país donde nacieron y fueron naturalizados.

La Liga Antidifamación, una de las principales organizaciones nacionales judías de defensa de derechos civiles, exigió que el presidente se disculpara de inmediato.

La ironía es que Trump hizo ese comentario al atacar a dos diputadas demócratas, a quienes acusó de antisemitas por sus críticas al gobierno de Israel, y con ello denunció a todo el Partido Demócrata.

Mientras, casi 80 por ciento del voto judío fue para demócratas en las intermedias el año pasado, según el Centro de Investigación Pew.

El presidente viajó ayer a Kentucky, donde habló de qué tan bien le va a su país, evitando abordar las dos controversias del día. Al concluir, afirmó que no repetiría ahí su lema de campaña: “Mantén grande a America”, porque el acto no era electoral, sino oficial, pero no se aguantó y lo dijo al final. Dejó el podio al ritmo de la rola de Can’t Always Get What You Want, de los Rolling Stones (su canción de campaña), a pesar de repetidas solicitudes de la banda de dejar de usarla.

Ahora se prepara para otro viaje internacional, esta vez a la reunión del Grupo de los Siete en Francia. Uno de sus asesores comentó a un medio que el mandatario no tenía mucho entusiasmo en el encuentro. Seguramente el sentimiento es recíproco de varios de los otros asistentes después de observar su gran manejo de asuntos internacionales en estos últimos días.